Titel vervolg Jurassic World bekendgemaakt

Dat heeft filmmaatschappij Universal Studios donderdag via Instagram bekendgemaakt. Eerder kreeg de film de tijdelijke titel Jurassic World 2. Chris Pratt en Bryce Dallas Howard keren terug als hoofdrolspelers. Colin Trevorrow zal met Derek Connolly meeschrijven aan het script.

Andere acteurs in het vijfde deel van Jurassic Park zijn Jeff Goldblum (Independence Day: Resurgence), James Cromwell (Babe, LA Confidential) en Toby Jones (Sherlock). Met een opbrengst van 1,67 miljard dollar is Jurassic World de op drie na meest succesvolle film in de geschiedenis.

De film zal geregisseerd worden door de A Monster Calls-regisseur Juan Antonio Bayona meldt The Hollywood Reporter. Bayona neemt het stokje over van Colin Trevorrow, die Jurassic World naar de bioscoop bracht. Bayona werd bekend met The Orphanage en The Impossible.

De film wordt op 22 juli 2018 in de bioscopen verwacht.