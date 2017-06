Jennifer Lopez speelt winkelmedewerker in romantische komedie

Dat heeft filmmaatschappij STXfilms donderdag bekendgemaakt. Lopez zal volgens Variety een winkelmedewerkster spelen die haar leven volledig omgooit.

"Er zijn zoveel zaken aan het verhaal die mij aanspreken", zegt Lopez. "Vaak worden wat oudere vrouwen door de maatschappij afgeserveerd. In Second Act worden vrouwen juist aangemoedigd om hun dromen waar te maken en meer uit het leven te halen."

Peter Segal zal de filmregie op zich nemen. Hij maakte eerder films als 50 First Dates, Anger Management en Get Smart. Justin Zackham (The Bucket List) and Elaine Goldsmith-Thomas schreven het script speciaal voor Lopez. Het is niet bekendgemaakt vanaf wanneer de film in de bioscoop te zien is.

Lopez speelde eerder in The Wedding Planner, Maid in Manhatten, Shall we Dance en Monster in Law.