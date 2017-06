Ron Howard gaat Star Wars spin-off Han Solo regisseren

Dat heeft producent Lucasfilm laten weten via het vakblad Variety. Howard maakte eerder films als Cocoon, Apollo 13, A Beautiful Mind en The Da Vinci Code.

De 63-jarige regisseur neemt de klus over van regisseurs Phil Lord en Chris Miller. De mannen achter hits als 21 Jump Street en The Lego Movie werden donderdag opeens ontslagen. Zij zouden een hoogopgelopen artistiek meningsverschil hebben met producent Kathleen Kennedy en scenarist Lawrence Kasdan. Het tweetal wilde meer humor in de film brengen, iets dat de andere leden van het artistieke team geen goed plan vonden.

Verschillen

Eerder bracht The Hollywood Reporter een verklaring van producent Lucasfilm naar buiten waarin de oorzaak werd uitgelegd. "Phil Lord en Christopher Miller zijn getalenteerde filmmakers die een ongelofelijk team hebben verzameld, maar het is duidelijk geworden dat er een een aantal creatieve verschillen van inzicht zijn ontstaan en we hebben besloten onze samenwerking te beëindigen."

Het ontslag is opmerkelijk, omdat de opnames al vier maanden bezig zijn. Het is onduidelijk of de wisseling van de wacht extra kosten en tijd met zich mee brengt. Ook is niet duidelijk of het script herschreven moet worden. Het is de bedoeling dat de spinoff, die vertelt over de jonge jaren van smokkelaar Han Solo, eind mei 2018 in de bioscopen te zien zijn.

De hoofdrol wordt gespeeld door acteur Alden Ehrenreich, die eerder te zien was in Beautiful Creatures en Hail, Ceasar! van de Coen-broers. Verder zijn ook Woody Harrelson, Donald Glover en Emilia Clarke in de film te zien.