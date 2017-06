Mark Wahlberg werd gepest met kapsel Transformers-personage

"Ik haatte het", vertelt de Amerikaanse acteur aan NU.nl. "Ik hou niet van lang haar. Het zit overal, het hangt in je gezicht." Wahlberg werd ook gepest met zijn lange lokken. "Veel van mijn vrienden maakten me belachelijk. Ik kon daar niet veel aan doen, ik moest het maar accepteren."

De acteur berustte zich erin. "Michael (Bay, regisseur, red.) wilde dat ik er zo uit zag dus ik liet het staan tot de laatste dag en toen ging het er meteen af."

Zijn 15-jarige tegenspeelster Isabela Moner vond Wahlberg een typische "Fabio". "Dat is een macho met lang haar dat in de wind wappert." Volgens Moner werd de acteur niet gepest op de set. "Maar ik wilde wel de hele tijd een knotje bij hem maken. Dat is heel trendy, maar daar wilde hij niet aan. Ik was ook een beetje bang om op hem af te stappen en hem aan te raken. Hij vond het ook geen leuk kapsel en kon niet wachten om het af te laten knippen."

Michael Bay

Collega Josh Duhamel was jaloers op zijn kapsel. "Michael zal hem wel gepest hebben hiermee", aldus Duhamel. "Michael plaagt iedereen. Ik zie het tegenwoordig als een compliment", vertelt de acteur, die in vier van de vijf Transfomers-films kolonel William Lennox speelt. "Vroeger dacht ik dan: o, nee, hij vindt me niet aardig en dan geneerde ik me weer. Maar nu geef ik een sneer toe, dat respecteert hij zelfs."

Bay staat bekend als moeilijke regisseur die veel van zijn acteurs eist. Op de vraag of de grapjes een prettige werksfeer opleverde antwoordt Duhamel kortaf: "Meh. Soms. Het is een best stressvolle werkomgeving."

De 46-jarige Wahlberg speelt in Transformers: The Last Knight voor de tweede keer de rol van Cade Yeager, een reparateur van die buitenaardse vervoermiddelen die kunnen transformeren in vechtersbazen. Een opvallende verschijning in de snoeiharde actiefilm is sir Anthony Hopkins.

"Hij is natuurlijk een legendarische acteur, maar het is ook een schat van een man", vertelt Wahlberg. "Hij had zin in deze film." Hopkins speelt een Britse robotexpert met onverwachte uitspraken als "What a bitchin' ride" en gebruikt termen als "dude".

Vermoeiend

Transformers: The Last Knight wordt de laatste film in de reeks voor Wahlberg. De acteur houdt het voor gezien en "wil zijn leven terug". "Deze rol vraagt heel van je. Je bent vijf tot zes maanden op locatie en je bent twaalf uur per dag aan het filmen. Ik wil gewoon de vrijheid hebben om weer uit te slapen of naar wedstrijden van mijn zoon te gaan en dingen te doen die je normaal gesproken doet als je niet vastzit op een locatie."

Het is de grootste productie waar Wahlberg ooit deel van uitgemaakt heeft. Hij speelde in actiefilms als Pain & Gain, Deepwater Horizon en Lone Survivor. De Transformers-films hebben gigantische budgetten. De laatste film zou 217 miljoen dollar hebben gekost. Een groot verschil met andere speelfilms.

"Ik heb net een film gemaakt met Will Farrell, Daddy's Home 2, en dat hebben we in iets van veertig dagen opgenomen. Dit is meer dan honderd dagen filmen. Dat kan vermoeiend zijn."

Het is de laatste Transformers-film voor Wahlberg en de regisseur, maar spinoffs zijn al aangekondigd. Zo krijgt het personage Bumblebee een eigen film.