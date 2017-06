Actrice Rachel Weisz krijgt goed gevoel van 'verblind worden door liefde'

"Zelf ben ik zeker eens verblind door de liefde, maar niet op een slechte manier", aldus Weisz. "Verblind lijkt eigenlijk te betekenen dat er iets verkeerds is gebeurd, maar liefde laat je gewoon gek worden. Dat is iets wat ook fijn kan voelen."

Weisz speelt vanaf donderdag de weduwe Rachel in de mysterieuze drama My Cousin Rachel. Een film waarin de liefde en haat elkaar branden en jaloezie een hoofdrol heeft. Weisz' personage verhuist na de dood van haar voormalige man Ambrose naar Engeland, tot grote ergernis van Philip, gespeeld door Sam Claflin (The Hunger Games, Snow White and the Huntsman).

Haat en jaloezie

Ambrose was Philip's voogd en in de ogen van Philip is Rachel verantwoordelijk voor zijn dood. Wat volgt is haat en jaloezie bij Philip man. Emoties die volgens Claflin leuk waren om te spelen. "Hij is niet erg gecompliceerd", zegt de acteur. Claflin omschrijft de emoties van Philip als die van een kind. "Hij zegt gewoon wat hij wil."

Het personage van Weisz is complexer. "Zij heeft een andere kijk op seksualiteit, trouwen en denkt anders over werkende vrouwen", zegt Weisz. Iets wat helemaal botst met de gedachtegang van Philip. "Rachel is erg modern ingesteld, ze is eigenlijk best cool over alles."

Relatie

Beide acteurs denken anders over een jaloezie in een relatie. Weisz vraagt zich af het nodig is. "Waarschijnlijk beter van niet, toch? Jaloezie maakt het vertrouwen kapot." Maar volgens Claflin ga je door jaloezie "juist harder werken om te krijgen wat je wil en om te houden wat je hebt".

Kijkers krijgen te maken met de vraag of Rachel wel of niet verantwoordelijk is voor de dood van Ambrose. "Ik kan je niet vertellen of zij het heeft gedaan, maar ik weet het wel", aldus Weisz. "Althans, ik weet hoe ik het personage heb gespeeld."

Zoontje

Zelfs Daniel Craig heeft ze niet ingelicht over het antwoord, maar mogelijk heeft ze het toch gelekt. "Misschien heb ik het wel aan mijn zoon van elf verteld. Ik moet hem even waarschuwen dat hij dat niet mag doorvertellen."