'Opnames filmversie van Downton Abbey in 2018 van start'

Dat zegt Michael Edelstein, president van NBC Universal International Studios, woensdag tegen Associated Press.

"We zijn bezig met een script, nu moeten we alleen nog de cast bij elkaar zien te krijgen", zegt Edelstein tijdens de opening van Downton Abbey: The Exhibition in Singapore.

"Je weet hoe het gaat, de acteurs zijn allemaal druk bezig met andere dingen. Maar we hopen ergens in 2018 te beginnen met filmen", aldus Edelstein.

De serie geldt als een van de succesvolste Britse producties ooit en was ook in Nederland erg populair. Miljoenen mensen leefden mee met het wel en wee van de Crawleys, die zich met moeite staande houden in de periode na de Eerste Wereldoorlog, een tijd die voor de aristocraten een overgang betekent naar het moderne leven.

Minder personeel, werkende vrouwen en de noodzaak tot het verwerven van inkomsten speelden een belangrijke rol gedurende de reeks.

Downton Abbey werd voor het eerst uitgezonden in 2010 en won sindsdien tal van prijzen, waaronder twee Golden Globes, een BAFTA-award en een aantal Emmy's.