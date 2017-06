In Blue met Maria Kraakman opening festival Film by Sea

In Blue gaat over de Nederlandse stewardess Lin. Tijdens een vlucht helpt ze bij een bevalling, een bijzondere gebeurtenis die haar confronteert met haar eigen verleden. Een toevallige ontmoeting met de vijftienjarige Nicu, die in de tunnels onder Boekarest leeft, mondt uit in een complexe verbondenheid tussen beiden.

Regisseur Jaap van Heusden maakte eerder films als Win/win, Het Offer en De Nieuwe Wereld. In Blue is geproduceerd door IJswater Films. Het drama is vanaf 14 september in de Nederlandse bioscopen te zien.

Film by the Sea is een festival voor film en literatuur, dat is ontstaan in 1999 en inmiddels jaarlijks ruim 43.000 bezoekers naar CineCity in Vlissingen trekt. Dit jaar vindt de 19e editie plaats, van 8 tot en met 17 september.