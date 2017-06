Buddy Vedder spreekt stem in in eerste Nederlandse 3D-vampierenfilm

Vedder is te horen als vampier Rudolph, GTST-collega Scholte doet de stem van zijn zusje Anna, maakt distributeur Entertainment One dinsdag bekend.

De acteurs hebben de stemmen deze week ingesproken. De Kleine Vampier gaat over Anton, een jongen die houdt van griezelen en hij verslindt boeken over vampiers. Maar als hij er écht eentje tegenkomt, is deze toch heel anders dan hij dacht en maakt zijn angst al gauw plaats voor nieuwsgierigheid.

De 3D-animatie is gemaakt door de Nederlandse producent First Look BV, in coproductie met een Duitse en Deense coproducent. De film is helemaal gemaakt in Amsterdam.

13 miljoen exemplaren

De Kleine Vampier is gebaseerd op de personages van Angela Sommer-Bodenburg. In totaal zijn er wereldwijd meer dan 13 miljoen exemplaren van de boekenreeks verkocht.

De Kleine Vampier is volgens de makers al aan dertig distributeurs wereldwijd verkocht. De film is in Nederland vanaf 4 oktober in de bioscoop te zien.