Gal Gadot verdient minder voor superheldenfilm dan collega's

Volgens Forbes zou Henry Cavill 14 miljoen dollar voor zijn rol als Superman hebben gekregen. Wonder Woman zou wereldwijd al 570 miljoen euro hebben opgebracht, meldt Business Insider.

Gadot heeft nog niet gereageerd op de vraag wat ze vindt van de loonkloof.

De Wonder Woman-actrice is niet de enige die minder betaald krijgt dan haar mannelijke collega's. Zo zou Emmy Rossum minder verdienen dan haar collega William H. Macy in de serie Shameless en eist ook Criminal Minds-actrice Kirsten Vangsness meer geld.

Open brief

Eerder schreef actrice Jennifer Lawrence een open brief over het feit dat vrouwen in Hollywood vaak minder betaald krijgen dan hun mannelijke collega's. "Op basis van de statistieken denk ik niet dat ik de enige vrouw ben met dit probleem. Zijn we sociaal geconditioneerd?", vroeg Lawrence zich in haar essay af.