Rechtszaak aangespannen om film over band Lynyrd Skynyrd

De film gaat Street Survivors: The True Story of the Lynyrd Skynyrd Plane Crash heten en is gebaseerd op de herinneringen van Pyle. Gitarist Gary Rossington en Johnny van Zant, de broer van Ronnie van Zant en de huidige zanger van de band, willen een rechtszaak omdat Pyle ongeoorloofd gebruik maakt van de naam Lynyrd Skynyrd. In 1988 wonnen de aanklagers al de exclusieve rechten om de bandnaam te mogen gebruiken.

Bovendien stoort het Rossington en Van Zant dat de film louter gebaseerd is op de herinneringen van de in 1991 uit de band gestapte Pyle. In de aanklacht staat volgens Reuters dat ze Pyle niet het recht willen ontnemen om geld te verdienen aan zijn verhaal, maar dat mag het belang van de band niet schaden. Volgens de klagers doet de film dat wel.

Lynyrd Skynyrd werd in de jaren zeventig bekend met de hit Sweet Home Alabama. Na het ongeluk kwamen enkele bandleden die de crash hadden overleefd in 1987 bijeen voor een reünieconcert. Daar was vanwege het gebruik van de bandnaam veel over te doen. Uiteindelijk mochten Rossington en Van Zant de naam gebruiken.