Drugsfilm met Tim Douwsma vanaf september in bioscoop

Spaak vertelt over een talentvolle baanwielrenner die zich in de wereld van de drugs begeeft en daarmee zijn eigen toekomst op het spel zet. De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Paul Rood, maakte distributeur Keystone Benelux maandag bekend.

Behalve Douwsma zijn ook Aart Staartjes, Jack Wouterse, Valerie Pos en Raymond Thiry in de film te zien. Spaak is geregisseerd door Steven de Jong, die eerder films als Snuf de Hond en De Hel van 63 maakte. In die laatste titel, over de beruchtste Elfstedentocht aller tijden, speelde Tim Douwsma ook een rol.