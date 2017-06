Wonder Woman ook in Nederland best bezochte film

Wonder Woman vertelt over een Griekse Amazone die een Britse spion helpt de Eerste Wereldoorlog te beëindigen. Een bijrolletje is er voor het Nederlandse model Doutzen Kroes. De film brak vorige week records in de Amerikaanse bioscopen.

Op de tweede plaats staat Johnny Depp met zijn vijfde Pirates of the Caribbean-film. Het vervolg, dat door de critici gemengd werd ontvangen, heeft tot nu toe 650.000 bezoekers naar de Nederlandse bioscopen getrokken.

Tupac-film

Opvallend is de Tupac-biopic All Eyez On Me, die met 29.000 bezoekers in het eerste weekend op de vierde plek staat. Ook de alternatieve horrorfilm It comes at night, over een gezin dat zich in een huis schuil houdt voor eem ramp, deed het goed, met een zesde plek in de toplijst.