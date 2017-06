Nederlandse acteur Mohammed Azaay in nieuwe film Brian de Palma

Dat heeft de Nederlandse coproducent N279 Entertainment zondag laten weten. Azaay is verbonden aan het Nationale Toneel en was onder meer te zien in series als Vechtershart en Overspel.

Domino vertelt over agent Christian die na de moord op zijn collega wordt geconfronteerd met diens geheime leven. Christian belandt hierdoor op het spoor van Europa’s meest gezochte terrorist.

De hoofdrol is voor de Deense acteur Nikolaj Coster-Waldau, die in Game of Thrones ridder Jamie Lannister vertolkt. Azaay heeft "een belangrijke sleutelrol", aldus de producent.

De film wordt deels opgenomen in Nederland; verder wordt er gedraaid in België, Spanje en Denemarken.

N279 van Els Vandevorst en Martin Koolhoven speelde zichzelf vorig jaar internationaal in de kijker met de western Brimstone.