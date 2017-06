Autosportliefhebber Patrick Dempsey zou graag een film over racerij maken

De 24 uur van Le Mans wordt dit weekend voor de 85ste keer verreden in Frankrijk. Dempsey deed in 2015 voor het laatst zelf mee aan de 24 uur van Le Mans, maar is momenteel nog wel teameigenaar, naast zijn acteercarrière.

NU.nl sprak met Dempsey over de opofferingen die je moet doen als coureur op hoog niveau, over zijn passie voor de sport en over Max Verstappen.

"Racen op dit niveau is fantastisch, maar als je twee carrières nastreeft gaat er uiteindelijk een onder lijden. Volwaardig coureur zijn vergt volledige toewijding. Je moet alles opofferen als je een volledig seizoen mee wilt doen. En je moet alles geven, anders rijd je achteraan."

Voor Dempsey betekende het onder mee dat zijn familieleven er onder ging lijden. "De circuits liggen over de hele wereld, het testen van de auto's gebeurt over de hele wereld. Je zit voortdurend in een vliegtuig en je houdt weinig tijd over voor je kinderen."

Om die reden is Dempsey tegenwoordig nog 'slechts' teameigenaar. Het team van de Amerikaan doet met een Porsche 911 mee aan de 24 uursrace. "Ook dat betekent soms veel stress, maar ik heb goeie partners."

Uitzondering

Dempsey racete al voordat hij bij het grote publiek bekend raakte dankzij Grey’s Anatomy. Het is dus niet zo dat hij dankzij zijn bekendheid kon gaan racen. "Het enige dat toen gebeurde, was dat er meer vrouwen naar het circuit kwamen", grapt de Amerikaan.

In de acteurswereld is Dempsey een uitzondering met een hobby op zo'n hoog niveau. "Andere acteurs die autosport leuk vinden, snappen wat ik doe. Ze komen ook naar me toe om te vragen hoe ik het doe en of zij het ook kunnen doen. Michael Fassbender is zo iemand. Het zou leuk zijn voor hem als hij hier meer betrokken bij kan raken."

Een andere bekende met wie hij zijn passie voor auto's kan delen, is Jerry Seinfeld. "Ik kom Jerry geregeld tegen. Hij heeft een fantastische collectie auto's, maar hij racet er niet mee. Er is verder geen andere bekende acteur die tot dit niveau komt."

Patrick Demspey droomt van film over racerij

Films over autosport

Le Mans (1971) met Steve McQueen is een legendarische film over de race in Franrijk. Als er iemand een remake of een soortgelijke film zou moeten maken, dan is het Dempsey. "Ja, maar dat moet dan wel snel gebeuren, want anders ben ik te oud", stelt de acteur.

"Ik zou het tof vinden om wat te doen met autosport en film. Het is wel een uitdaging, want je moet een verhaallijn vinden die ook aansprekend is voor mensen die niet van autosport houden. De sport zou dan wel secundair moeten zijn."

Grand Prix (1966) is de film waar dat volgens Dempsey het beste is gelukt. "In Le Mans wordt het racen heel mooi weergegeven, maar je hebt verder geen idee waar het over gaat."

"Ik ben wel bezig met een project, maar het is moeilijk om het script goed te krijgen", vertelt de acteur. "Dat is gebaseerd op het boek The Limit, dat gaat over de coureurs Phil Hill en Wolfgang von Trips in het begin van de jaren zestig. Ik zou het fantastisch vinden om terug te gaan in de tijd en het leven te leven van die generatie coureurs."

Volgens Dempsey moet het een tiendelige miniserie worden, waarin het verhaal van de twee coureurs wordt verteld. "De openingsaflevering begint in Le Mans. Alleen is het lastig voor de schrijvers om alles wat racen betekent, goed over te laten komen.”

Max Verstappen

Dempsey is ook fan van de enige Nederlander die momenteel in de Formule 1 rijdt. Hij vindt Max Verstappen "fantastisch". "Het is geweldig wat er met hem gebeurt."

"Verstappen heeft nu een lastig en uitdagend jaar", analyseert Dempsey het huidige seizoen van de Nederlander. "Maar als je naar de loopbanen van grote coureurs kijkt dan zitten daar altijd hoogte- en dieptepunten in. Dat bereidt hem voor op een geweldige carrière. Maar hij moet wel in een goede auto terechtkomen, want in de Formule 1 ben je daar tegenwoordig volledig afhankelijk van."

Dempsey denkt wel dat Verstappen een toekomstige wereldkampioen is. "Als hij de juiste auto heeft dan is Max daar zeker toe in staat in de komende jaren."