Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Disney’s Pete’s Dragon en Supergirl

Disney is in een rap tempo bezig om van bijna al zijn tekenfilmklassiekers een liveaction-remake te maken. Vorig jaar verscheen Pete's Dragon, de reboot van de gelijknamige Disneyklassieker uit 1977, met Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Karl Urban en Oakes Fegley als Pete in de hoofdrol. De film over een weesjongetje die vrienden wordt met een grote groene draak Elliot, is nu te zien op Netflix.

De eerste twee seizoenen van CW’s Supergirl staan nu online, waarin het nichtje van Superman (Melissa Benoist als Kara Danvers) haar krachten en ware identiteit als Supergirl onthult om National City te beschermen.

Series

Verder op seriegebied zijn er nieuwe afleveringen van Orphan Black, Better Call Saul, Fargo, The Ranch, The Originals en Shadow Hunters: The Mortal Instruments beschikbaar.

Films

De films Peter Pan: Terug naar Nooitgedachtland, het vervolg op de Disney-animatiefilm Peter Pan, de horror-thriller films The Precipice Game en The Perfect Guy, de komedies Pyaar Ka Punchnama 2 en Gimme the Loot, en actiefilm Raees zijn deze week verschenen. Twee nieuwe documentaires zijn het op boksen gerichte CounterPunch en What the Health, over het gevaar van de op winst gerichte en geïndustrialiseerde voedselconsumptie.

Cabaret

Ook is er een reeks aan cabaretvoorstellingen toegevoegd aan het aanbod, waaronder de shows Even Geduld Aub!, Yeee-haa, Adéhadé en De Rust Zelve van Jochem Myjer, Stoffe Jongens van Bert Visscher en Oh, Hello on Broadway.