Rocky-regisseur John G. Avildsen (81) overleden

Avildsen overleed aan de gevolgen van kanker, meldt het vakblad Variety.

De Amerikaan maakte in zijn leven zo’n dertig films, waaronder drie Karate Kid-films en het eerste en vijfde deel uit de hitserie Rocky.

Voor de eerste film over de legendarische, door Sylvester Stallone vertolkte bokser kreeg Avildsen in 1977 een Oscar. De film won ook het beeldje voor beste film en voor beste scenario.

Zeven films

De sage van bokser Rocky Balboa werd uiteindelijk uitgebouwd tot een reeks van zeven films, die in totaal anderhalf miljard dollar opleverden. Joop van den Ende ontwikkelde ook een musical over Rocky. Het stuk ging in premiere in Duitsland en in New York, maar werd niet het succes waar de producent op had gehoopt.

De opkomst van een underdog was ook het thema van de andere filmreeks waar Avildsen beroemd mee werd, The Karate Kid. In deze films gaat een rusteloze tiener in de leer bij een martial arts-mentor, Mr Miyagi.

Tijdgeest

Avildsen hielp niet alleen Stallone aan een Oscar (voor beste scenario), maar ook Jack Lemmon die in 1974 de acteursprijs won voor Save the Tiger. Het drama vertelde over de eigenaar van een fabriek die het pand in brand steekt voor het verzekeringsgeld. Ook zijn Joe uit 1970, over een racistische fabrieksarbeider, wist knap de tijdgeest van de jaren zeventig te vatten.

Het succes van Rocky en The Karate Kid wist Avildsen in de jaren tachtig en negentig niet meer te overtreffen. Hij maakte toen onder meer nog Lean on Me (1989), met Morgan Freeman als rector van een achterstandsschool, en Neighbors (1981), een zwarte komedie over het burgermansleven in een vinexwijk.