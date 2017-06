Deze films kun je deze week bekijken

47 meters down - Johannes Roberts

Wat: thriller, horror

Speelduur en leeftijd: 89 minuten, 16 jaar en ouder

De zussen Lisa en Kate (Mandy Moore en Claire Holt, foto) zijn op vakantie in Mexico en mogen in een kooi in zee witte haaien bekijken. Als het eenmaal zover is, breken de kabels van de kooi af en zakken de zussen naar de bodem van de oceaan. Hun zuurstof raakt op en ook bloeddorstige haaien liggen op de loer.

Transformers: the last knight - Michael Bay

Wat: actie, avontuur

Speelduur en leeftijd: 149 minuten, 12 jaar en ouder

Mark Wahlberg speelt opnieuw de rol van Cade Yeager. Hij wordt beschermd door Autobots, Bumblebee, Hound, Drift, en Crosshairs. De bekendste Transformer Optimus Prime is echter vermist, hij is op zoek naar zijn schepper Unicron. Die werkt aan een plan om de aarde te vernietigen. Ook met Anthony Hopkins en Stanley Tucci.

My cousin Rachel - Roger Michell

Wat: drama, mysterie

Speelduur en leeftijd: 106 minuten, 12 jaar en ouder

Gebaseerd op de roman van Daphne du Maurier. Philip (Sam Claflin, Hunger Games) verdenkt zijn nicht (Rachel Weisz) ervan dat zij zijn voogd heeft vermoord. Hij wil wraak nemen, maar valt voor haar charmes.

Sage Femme - Martin Provost

Wat: drama

Speelduur en leeftijd: 117 minuten, 12 jaar en ouder

Catherine Deneuve speelt Béatrice in deze Franse film. Ze is de voormalige maitresse van Claires overleden vader. Béatrice brengt Claire onverwachts nieuws, wat de twee tegenpolen weer in elkaars leven brengt.