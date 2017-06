Emmy Rossum moest in bikini naar auditie komen

Haar agent belde haar om haar op de hoogte te brengen van het aanbod, vertelt ze in een tafelgesprek met andere actrices, waaronder Minnie Driver en Kathryn Hahn.

"De makers van een grote film waren van plan mij te vragen voor een van de hoofdrollen, omdat ze me goed vonden in Shameless. De regisseur wilde dat ik in bikini naar het kantoor kwam. Een auditie was verder niet nodig, dat was het enige wat ik hoefde te doen", aldus de 30-jarige Rossum.

"Het bleek dat ik in bikini moest verschijnen omdat de regisseur wilde weten of ik dikker was geworden. Heel even overwoog ik wel: hoe goed is deze rol? Stuur me het script maar. Waarschijnlijk is het personage dat ik moet spelen in bikini te zien."

Dat bleek echter niet het geval, vertelt de actrice verontwaardigd. "Geen bikini in de film, ook geen naaktscènes. Ze bedoelden dus: 'we vinden je hartstikke goed, maar willen wel weten hoe strak je kont is'", gaat Rossum verder. "Neem je me in de maling? Ik ben geen model, voor zover ik weet."

Verleiding

Dat zij zelf voor een kort moment overwoog om op het aanbod in te gaan, laat volgens Rossum zien dat die verleiding voor jonge actrices al helemaal groot is. "We zijn er allemaal kwetsbaar voor."

Toch vindt Rossum dat blootscènes best thuishoren in films. "Als het naakt evenredig verdeeld is tussen mannen en vrouwen, en als er ook echt een reden is. Zelf wil ik ook best naaktscènes spelen, als het tenminste bijdraagt aan het verhaal en het bij het personage past."

Rossum is regelmatig (deels) naakt te zien in de HBO-serie Shameless. Onlangs werd bekend dat ze de serie dreigde te verlaten, omdat ze niet evenveel betaald kreeg als haar medespeler William H. Macy.

Uiteindelijk kreeg ze een salarisverhoging. Ze vertelt dat ze juist van Macy de meeste steun kreeg bij deze beslissing. "Het was een fijn gevoel dat hij vond dat ik dit inderdaad verdiende. Maar vrouwen zouden niet alleen in Hollywood gelijke kansen moeten krijgen."