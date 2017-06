Peter Römer zou nooit Baantjer willen vertolken

Maar Peter Römer heeft niet de illusie dat hij zijn vader op zou kunnen volgen, vertelt hij in een interview in het Radio 5-programma Volgspot.

"Nee, de schoenen van mijn vader zijn een maatje te groot", stelt Römer. "Daar moet ik niet in willen gaan staan." Als producent stond Peter Römer aan de wieg van de hitserie Baantjer, die jarenlang miljoenen kijkers trok. RTL4 trok de stekker er in 2006 uit na twaalf seizoenen. Römer schrijft sinds enkele jaren wel de nieuwe Baantjer-boeken en vertolkte in twee toneelstukken de rol van de norse commissaris Buitendam.

Römer vertelde in Volgspot dat hij langzaam de stijl van geestelijk vader Appie Baantjer, die in 2010 overleed, wat meer naar de televisieserie heeft omgebogen. "De Cock van Baantjer was toch een iets ander figuur dan De Cock van televisie", legde hij uit. "Veel mensen hebben na twaalf seizoenen toch meer de televisie-Cock in hun hoofd. Bovendien wilde ik aan mijn boeken een eigen toon toevoegen. Ik zit heel dicht tegen de stijl van Appie aan, maar kan dat toch nooit helemaal imiteren."

Geen invuloefening

Römer tekende onlangs een contract voor nog zeker vijf Baantjer-boeken. "De uitdaging is elke keer toch weer te zorgen dat je de lezer verrast", aldus de schrijver. "Ik probeer toch grappige nieuwe karakters erbij te ontwerpen. Als het een invuloefening zou worden, zou ik er meteen mee stoppen."

De telg uit het Römer-geslacht was te gast in Volgspot vanwege de publicatie van zijn nieuwe roman En nu ik!, die hij samen met zijn vrouw Annet Hock schreef. Het boek vertelt over een vrouw van middelbare leeftijd die een yogastudio begint.