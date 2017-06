Recensieoverzicht: Wonder Woman is 'verrukkelijk' en 'revolutionair'

NRC - vijf sterren

"Meer nog dan een verrukkelijke film - het is waar, het is bevrijdend en verfrissend om eens een superheldenfilm te zien die vrouwen serieus neemt! - is Wonder Woman hard op weg om het sociologische fenomeen van het jaar te worden. (…) Deze film kan niet in z’n eentje het seksisme in de filmindustrie ongedaan maken. Maar hij draagt er binnen de grenzen van z’n mogelijkheden wel op een positieve manier aan bij. Het is geen feministisch traktaat, maar entertainment, dus we moeten het doen met het zelfbewustzijn van de makers. Maar hij heeft alles in zich om een enorme hit te worden. En grenzen te slechten in doelgroepen en demografie en daarmee een significantie te krijgen die zwaarwegender is dan de geldmachines van de meeste zomerblockbusters. Dat is een hoopvol begin."

De Volkskrant ­- drie sterren

"In een genre waarin geweld zo vaak wordt verheerlijkt, ziet zij (Wonder Woman, red.) de zinloosheid ervan. Maar haar compassie maakt haar niet soft. (…) Toch zitten er wel wat merkwaardige dingen in Wonder Woman. 'Ik ben bang en opgewonden tegelijk', zegt een mannelijk personage ergens en precies op dat punt wringt het soms. Die sexy outfit bijvoorbeeld: Diana zelf ziet het als functioneel, maar als dat het criterium is, wat moet ze dan met hoge hakken? (…) Maar revolutionair blijft het, zo'n film over een vrouwelijke superheld, met zo'n uitgesproken vrouwelijk perspectief, gemaakt door een vrouwelijke regisseur. En hoe groter het succes van Wonder Woman, hoe groter de kans dat Hollywood een stapje verder gaat op deze ingeslagen weg."

AD - geen sterren

"Als eerste vrouw in Hollywood kreeg regisseur Patty Jenkins (45) een budget van meer dan 100 miljoen dollar tot haar beschikking om een superheldenfilm te maken: Wonder Woman. (...) Met Wonder Woman - ontvangen met juichende recensies en hoge bezoekcijfers (concurrent The Mummy werd in de Amerikaanse bioscopen weggevaagd) - heeft Jenkins bewezen dat vrouwen ook actiefilms kunnen maken."

Trouw - geen sterren

"Actrices als Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Uma Thurman en Charlize Theron droegen hun steentje bij aan het actiegenre, evenals Halle Berry in het geflopte Catwoman, maar op een vrouwelijke superheld van het formaat Superman en Batman, was het dus wachten tot het moment dat het mannelijke superheldenuniversum was uitgemolken en de roep om gelijkheid en diversiteit niet meer kon worden genegeerd. (...) Dat de regie van een blockbuster (lees: een film met een budget van meer dan 100 miljoen dollar) voor het eerst werd toevertrouwd aan een vrouw, is een dubbelslag. Grote kans dat Kathryn Bigelow, tot nu toe de enige vrouw met een Oscar voor beste regie, een metgezel krijgt."

Parool - vier sterren

"Het wekt geen verbazing dat de stripheldin op het schild wordt gehesen. Met president pussygrabber in het Witte Huis snakt half Amerika naar een sterke vrouw die resoluut met machtige schurken afrekent. (…) Het levert humoristische botsingen op, maar raakt evenzeer aan de kern van Wonder Woman: wie vrouwen niet voor vol aanziet leeft in een schijnwereld en loopt een eeuw achter op de werkelijkheid."

