Amerikaanse remake Intouchables vanaf maart in Amerika te zien

Dit meldt Variety.

Nicole Kidman, Julianna Margulies en Aja Naomi King spelen bijrollen in de Amerikaanse remake van de Franse tragikomedie uit 2011, die in talloze Europese landen de best bezochte Franse film ooit is.

Het verhaal gaat over de vriendschap tussen een aan een rolstoel gekluisterde miljonair en zijn verpleger. In de Amerikaanse remake speelt Cranston een aan Park Avenue in New York wonende miljardair die verlamd raakte door een ongeluk met paragliding.

Het karakter van komiek Kevin Hart is een veroordeelde misdadiger die een nieuwe baan nodig heeft als hij de gevangenis mag verlaten. De opnames vonden afgelopen maart in Philadephia plaats. Neil Burger is regisseur van de remake.