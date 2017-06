Dakota Johnson te zien in film The Peanut Butter Falcon

De film wordt volgens The Hollywood Reporter geregisseerd door Tyler Nilson en Michael Schwartz (The Moped Diaries), die samen ook het scenario schreven over een krabvisser die een jongeman met het syndroom van Down helpt op een professionele worstelschool in North-Carolina te komen, ver weg van het bejaardenhuis waar hij woonde.

De film is geïnspireerd op Zachary Gottsagen, die zelf in de film de rol van het hoofdpersonage Zak op zich neemt. De opnames van de film beginnen komende week in Savannah in de Amerikaanse staat Georgia.

Johnson is bekend van haar rol als Anastasia Steele in Fifty Shades of Grey (2015), Fifty Shades Darker (2017) en Fifty Shades Freed die volgend jaar uitkomt. Ze is dit jaar ook op het witte doek te zien naast Tilda Swinton en Chloe Moretz in het ballerina-drama Suspiria.