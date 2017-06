'Jessica Chastain in onderhandeling voor rol in X-Men: Dark Phoenix'

Dat meldt Hollywood Reporter.

Lilandra, de heerseres van het buitenaardse keizerrijk Shi’ar, leidt de zoektocht naar de Dark Phoenix die ze wil gevangen nemen en doden. De X-Men proberen dit te voorkomen.

Ook Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy en Nicholas Hoult, de originele castleden uit de tot nu toe drie-delige filmreeks, keren terug in Dark Phoenix.

De 40-jarige Chastain was eerder te zien in films als The Help, Zero Dark Thirty, Interstellar en The Zookeeper’s Wife.

X-Men: Dark Phoenix zal 2 november 2018 in de Amerikaanse bioscopen gaan draaien. Wanneer de film in Nederland te zien zal zijn, is nog niet bekend.