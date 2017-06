Gwyneth Paltrow overweegt te stoppen met acteren

In gesprek met Extra vertelt de actrice niet anders te kunnen dan meer bezig te zijn met haar bedrijf, omdat het zo goed gaat met Goop. "We groeien zo snel. Het is een hele spannende tijd om te doen wat ik doe."

Paltrow, die een Oscar won voor haar rol in Shakespeare in Love weet nog niet hoe ze denkt over acteren in de toekomst. "Ik doe zo heel af en toe nog kleine dingen, maar ik geniet er gewoon heel erg van om bezig te zijn met mijn bedrijf."

De 44-jarige actrice startte in 2008 de lifestylewebsite. Eind april 2017 werd bekend dat er een driemaandelijks tijdschrift komt.