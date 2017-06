Walking Dead-actrice Danai Gurira in nieuwe Avengers: Infinity War

Alhoewel dat niet bevestigd is, lijkt het erop dat Gurira in de film het personage gaat vertolken dat ze ook speelt in The Black Panther, de superheldenfilm van Marvel die komende winter uitkomt. Daarin is de actrice te zien als Okoye, een strijder die waakt over de familie van The Black Panther.

Avengers: Infinity War is het vervolg van Age Of Ultron van twee jaar geleden, dat weer een vervolg was op Marvel's The Avengers uit 2012.

In de films komt een grote groep superhelden uit het universum van Marvel bij elkaar. Onder meer Robert Downey jr.'s Iron Man, Mark Ruffalo's Hulk, Chris Evans Captain America, Scarlett Johanssons Black Widow en Chris Hemsworths Thor zijn in de films te zien.