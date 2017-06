Dood acteur John Wijdenbosch blijkt noodlottig ongeval

Er werden geen strafbare feiten vastgesteld.

Wijdenbosch en zijn gezin bezochten op zondag 28 mei Batavia Stad in Lelystad. Waarschijnlijk vertrokken ze diezelfde avond weer naar Amsterdam, waarna ze van de weg raakten op de A6. De auto sloeg meermaals over de kop, voordat het voertuig in het water belandde.

Een voorbijganger zag de auto de volgende dag in het water liggen langs de snelweg. Hulpdiensten haalden de drie dode slachtoffers uit het water.

Wijdenbosch was bekend van de tv-series Fort Alpha en Shouf! Shouf!. Ook was hij te zien in de bioscoopfilm en tv-serie Costa!.

De in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo geboren Wijdenbosch was ook actief als presentator. Begin deze eeuw presenteerde hij het programma Explosief op de zender V8.