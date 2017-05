Acteur John Wijdenbosch (44) overleden bij ongeluk op A6

Wijdenbosch (44) was onder meer bekend van de film Costa!. De auto van het gezin kwam in het water langs de snelweg terecht, meldt De Telegraaf.

De Verkeersinformatiedienst (VID) meldt dat de auto meermaals over de kop sloeg voordat het voertuig in het water belandde.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. De A6 richting Almere was enkele uren afgesloten, maar werd tegen 13.00 uur weer vrijgegeven, zo meldt de ANWB.

Fort Alpha

Wijdenbosch brak midden jaren negentig door als acteur met zijn rol in de serie Fort Alpha van de TROS. Hij speelde daarin Kelvin Krayenbink. In 2001 vertolkte Wijdenbosch een van de hoofdrollen in de hitfilm Costa! van Johan Nijenhuis.

Hij speelde ook in alle seizoenen van de daaropvolgende serie Costa!, die van 2001 tot en met 2005 door BNN werd uitgezonden. In de komedieserie Shouf Shouf! vertolkte Wijdenbosch in 2009 de rol van Roy.

De in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo geboren Wijdenbosch was ook actief als presentator. Begin deze eeuw presenteerde hij het programma Explosief op de zender V8.