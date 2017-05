YouTube lanceert zes nieuwe shows

Aan de nieuwe shows zijn grote namen verbonden. Onder meer Ellen DeGeneres, Kevin Hart en Demi Lovato krijgen hun eigen serie.

In Show Me More Show laat DeGeneres beelden zien van achter de schermen van haar The Ellen DeGeneres Show en deelt de presentatrice haar favoriete momenten uit sterreninterviews.

Hart gaat in de serie What The Fit? wekelijks met een gast de uitdaging van een nieuwe workout aan en Lovato laat in haar I Am: Demi Lovato de camera's toe tijdens de voorbereiding van haar nieuwe album en wereldtournee.

Ook YouTube-sterren Rhett & Link en Slow Mo Guys krijgen hun eigen programma. Eerder kondigde YouTube al Best.Cover.Ever. aan, een talentenjacht gepresenteerd door Ludacris.