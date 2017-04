Dick Maas en Huub Stapel willen na De Lift en Flodder weer samenwerken

"We werkten voor het eerst samen toen ik De Lift maakte", zegt Maas. De producent wilde liever een bekendere acteur voor de hoofdrol, maar Stapel hield voet bij stuk. "Huub is een van de beste acteurs die ons land rijk is. Bovendien had hij toen al een uitstraling en charisma voor de camera die we toen eigenlijk nog amper kende in Nederland."

Ook Stapel koestert dierbare herinneringen aan het samenwerken met Maas. "Hij is vooral in technisch opzicht zeer begaafd als regisseur", complimenteert de acteur de regisseur. "Hij weet wat hij wil, en weet dat heel helder te verwoorden. Dat heeft hij echt moeten leren - zeker sinds hij een gezin heeft, gaat dat een stuk beter."

Absurde verhalen

Regisseur Maas werkt momenteel aan een aantal nieuwe films, al is onduidelijk welke als eerste van de grond komt. "Ik zou heel graag weer eens iets met Huub maken, iets dat misschien meer bij de leeftijd past die we nu hebben. Al blijf ik natuurlijk wel de man van de actie en de horror. Dat soort verhalen kunnen natuurlijk net zo goed over een ouder iemand gaan."

Ook Stapel heeft wel oren naar een nieuwe samenwerking. "Eigenlijk vind ik zijn leukste film nog steeds Rigor Mortis, een absurde, zwarte komedie over een caféhouder die het wereldrecord grafliggen wil verbeteren. De belangstelling blijft uit, tot er toevallig een cameraploeg in het dorpje strandt."

Maas maakte de film in 1981; hoofdrollen waren er onder meer voor Rijk de Gooyer, Leen Jongewaard, Michiel Kerbosch en Wim T. Schippers. "Dat soort absurde, hilarische verhalen is Dick ijzersterk in. Hoe gekker het gegeven, hoe beter hij tot zijn recht komt. Als hij nog eens zo'n verhaal schrijft, kan hij direct op mij rekenen."