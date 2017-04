Fast and Furious 8 stevent op wereldwijd openingsrecord af

Volgens vakblad Variety passeert Fast and the Furious 8 hiermee de huidige recordhouders, Star Wars: The Force Awakens (529 miljoen) en Jurassic World (524 miljoen).

Hiermee zou producent Universal het budget van ruim 260 miljoen dollar in het eerste weekend ruimschoots hebben terugverdiend. Volgens Variety is opvallend hoe groot de bijdrage van de territoria buiten de VS aan de winst is; in Amerika brengt de film naar verwachting de eerste vier dagen zo’n 100 miljoen dollar op.

Fast and the Furious 8 is het nieuwe deel in een langlopende filmreeks over straatracers.

Paul Walker

Het zevende deel was met een wereldwijde opbrengst van 1,5 miljard dollar een van de meest succesvolle films aller tijden. De film trok veel aandacht doordat hoofdrolspeler Paul Walker tijdens het draaien van de film overleed, door een auto-ongeluk.

In het achtste deel krijgen de vaste personages te maken met een cyberterrorist die een wereldoorlog wil ontketenen. De hoofdrollen worden gespeeld door Vin Diesel, Dwayne Johnson, Ludacris, Tyrese Gibson, Jason Statham en Charlize Theron. Ook in Nederland is Fast and the Furious 8 op dit moment de best bezochte bioscoopfilm.