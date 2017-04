Eerste trailer online van nieuwe Star Wars-film

De trailer beleefde zijn première op de Star Wars Celebration in Orlando. Daarna werd hij ook online gedeeld. Daarmee krijgen fans van de science fiction-serie voor het eerst beelden te zien van het achtste deel in de reeks.

Onder meer Mark Hamill, Adam Driver, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o en Andy Serkis spelen mee in de film die wordt geregisseerd door Rian Johnson. Ook Carrie Fisher, die in december overleed, is te zien in de film.

De opnames voor het achtste deel van de Star Wars-saga werden vorig jaar al afgerond. De sciencefictionfilm is de opvolger van Star Wars: The Force Awakens en komt in december uit.