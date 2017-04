Vijf nieuwe films die je vanaf deze week in de bioscoop kunt zien

Staying Vertical - Alain Guiraudie

Wat:komedie, drama

Waar: LantarenVenster, Rotterdam

Speelduur en leeftjid: 98 minuten, vanaf 16 jaar

Koop hier je kaarten

Een filmmaker met een writersblock trekt naar het Franse platteland op zoek naar wolven, die hij hem uitermate fascineren, maar vooral ook naar inspiratie. Daar ontmoet de rondtrekkende Leo een schapenhoedster, Maria genaamd, die hij regelmatig begint te zien en bij wie hij een kind verwekt. Als blijkt dat Maria lijdt aan een postnatale depressie en weinig vertrouwen meer heeft in de rusteloze Leo, neemt de filmmaker het kind mee en voedt de baby zelf op. Wel blijft hij vooral ook rondtrekken en ongebruikelijke ontmoetingen opzoeken om hem te inspireren. Op het filmfestival Cannes werd de plattelandskomedie van regisseur Alain Guiraudie, die ook de thriller Stranger By The Lake maakte, veelal beschouwd als controversieel.

Lady MacBeth - William Oldroyd

Wat: drama

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 89 minuten, vanaf 12 jaar

Koop hier je kaarten

Een bloederige en passionele versie van Shakespeare's Lady MacBeth, die geportretteerd wordt als onafhankelijke maar getrouwde vrouw. In het jaar 1865 is haar vechtlust niet vanzelfsprekend in een door mannen gedomineerde wereld. Toch is Lady MacBeth meedogenloos, zeker als het gaat om haar geliefde. Ook als dat grote gevolgen heeft voor haar veel oudere man en diens familie, die ze duidelijk haat.

Their Finest - Lone Scherfig

Wat: komedie, drama, romantiek

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 107 minuten, vanaf 12 jaar

Koop hier je kaarten

Alle mannen van Engeland staan aan het front. Dat geeft Catrine Cole ten tijde van de Tweede Wereldoorlog de kans op een baantje als copywriter voor propagandafilms. Al snel wordt haar natuurlijke schrijfstijl opgemerkt door de charmante filmproducent Tom Buckley. Samen met hem krijgt Cole de taak om het script voor een propagandafilm te schrijven, die het volk warm moet maken voor de strijd. Het gevecht tegen de Duitsers woekert voort en ook de filmmakers krijgen te maken met bommenregens, maar de passie voor de camera blijft. Met een komische rol voor Bill Nighy.

Ammehoela Filmfestival

Wat: filmfestival

Waar: FC Hyena, Amsterdam

Wanneer: 15 april

Koop hier je kaarten

Een filmfestival voor creatieve beesten die experimentele films rauw lusten, maar ook gewoon graag een biertje drinken en luisteren naar bands. Makers uit alle streken, maar vooral met een lokaal sausje uit noord, laten hun originele werk zien.

Cinéma Arabe

Wat: filmfestival

Waar: Amsterdam, Rotterdam, Maastricht, Den Haag

Wanneer: 11 tot en met 23 april

Koop hier je kaarten

Voor de negende keer vindt Cinéma Arabe plaats, onder meer in Podium Mozaïek te Amsterdam, waarbij de Arabische cinema centraal staat. Met aandacht voor feminisme en gender in de Arabische wereld en een focus op Libanese parels uit de filmwereld.