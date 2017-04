Komedieserie Toon genomineerd voor prijs tv-festival Monte Carlo

Het is de enige Nederlandse serie die dit jaar is genomineerd. Dat maakte producent NewBe vrijdag bekend.

Eerdere winnaars in deze categorie waren Amerikaanse hits als Better Call Saul en Modern Family. De prestigieuze prijs wordt op 20 juni in het bijzijn van prins Albert II van Monaco uitgereikt.

Toon gaat over een de sociaal onhandige muzikant (Joep Vermolen) die tegen zijn wil in beroemd wordt. De eerste serie kreeg veel positieve recensies, zowel van pers als publiek.

De tweede reeks is vanaf 26 mei te zien bij KPN Presenteert. Er is ook een Duitse remake van Toon in de maak.