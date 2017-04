Chris Peters te zien in speelfilmdebuut Michiel van Erp

Dat maakte distributeur September Films vrijdag bekend.

Niemand in de Stad vertelt over drie jonge vrienden die met vallen en opstaan volwassen worden tijdens hun studententijd in Amsterdam. De plotselinge dood van één van hen zet daarbij alles op scherp. In deze turbulente periode proberen zij los te komen van hun ouders en achtergrond, ervaren ze de betekenis van vriendschap en ontdekken ze wie ze werkelijk zijn.

Het is de eerste keer dat Michiel van Erp een speelfilm maakt. De regisseur vierde onlangs zijn 25-jarig jubileum in het vak, en heeft een lange staat van dienst als documentairemaker. Voor de dramaserie Ramses won hij onder meer een Nipkow Schijf en de Prix Europa.

Grote film

Naast Peters, die vorig jaar indruk maakte als Tonio in de gelijknamige verfilming van het boek van A.F.Th. van der Heijden, zijn ook acteurs Jonas Smulders en Minne Kool in de film te zien. Smulders was eerder onder meer te zien in de telefilms Jongens en Silk Road en de serie De Familie Kruys. Koole is voor het eerst in een grote film te zien; de jonge acteur speelde de afgelopen jaren in stukken van Orkater en de Toneelschuur.

Distributeur September Film brengt de film in 2018 uit in de bioscoop.