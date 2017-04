Recensieoverzicht: Achtste Fast and Furious-film is 'krankzinnig stuntcircus'

De Volkskrant - Drie sterren

"De franchiseformule mag bij de achtste film bekend zijn: Fast & Furious is de overtreffende trap van entertainment. Omdat elke film het toch al knotsgekke eerdere deel moet overtreffen, is alles heerlijk moddervet aangezet. (...) Langdradig (twee uur en een kwartier!), voorspelbaar, maar Fast & Furious 8 heeft de mooiste vrouwen in de kleinste broekjes. Wereldsteden. Grapjes van Dwayne 'The Rock' Johnson."

AD - Drie sterren

"De achtste aflevering van de actieserie Fast and Furious begint als een James Bond-film. Zo is er een introductie - een waanzinnige autorace met Dominic (Vin Diesel) achter het stuur die op huwelijksreis is op Cuba - die niet zou misstaan in een nieuw 007-avontuur. (...) Wat ooit begon als een rechttoe rechtaan spektakelstuk met snelle auto's en stoere mannen en vrouwen is nu uitgegroeid tot een buitenproportioneel vehikel waarin zelfs de wereld van de ondergang gered moet worden. Graag een tandje minder de volgende keer."

De Telegraaf - 3,5 sterren

"Fast & Furious 8 begint op Cuba, waar Dominic (Vin Diesel) eindelijk nadenkt over kinderen met zijn geliefde Letty (Michelle Rodriguez). Na een ontmoeting met de mysterieuze hacker Cipher (Charlize Theron) draait hij echter om als een blad aan een boom en keert zicht tegen zijn vrienden tijdens een gevaarlijke klus in Berlijn. Al zit er natuurlijk meer achter die plotselinge ommezwaai. Wie dat een vergezocht verhaal vindt, heeft de film nog niet gezien. Logica en gezond verstand tellen niet in deze reeks, alles draait om adrenaline en de geur van smeulend rubber en benzine."