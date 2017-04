Lisa Kudrow werkt samen met Friends-maker voor Netflix-serie

De actrice, die jarenlang te zien was als Phoebe in de populaire Amerikaanse sitcom, speelt een terugkerende bijrol in het vierde seizoen. Kauffman was een van de bedenkers van Friends en heeft ook Grace and Frankie bedacht.

Volgens Variety wordt het personage van Kudrow goede vrienden met het personage Grace (Jane Fonda). Frankie (Lily Tomlin) wordt daar jaloers van, wat voor ruzies zorgt tussen de vriendinnen.

Grace and Frankie vertelt over twee vrouwen wier echtgenoten een homoseksuele relatie met elkaar blijken te hebben. Hoewel de twee vrouwen totaal van elkaar verschillen, blijken ze het goed met elkaar te kunnen vinden.

Het derde seizoen van de serie is sinds kort te zien bij Netflix. Het vervolg laat tot 2018 op zich wachten.

