Regisseur Michael Haneke maakt kans op derde Gouden Palm

De hoofdrollen in de film worden vertolkt door Mathieu Kassovitz, Toby Jones en Isabelle Huppert, die vorige jaar in competitie te zien was in de thriller Elle van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven. Haneke won eerder de Gouden Palm voor zijn films Das weisse Band (2009) en Amour (2012).

Verder is Sofia Coppola een opvallende naam in de competitie. De dochter van Godfather-regisseur Francis Ford Coppola presenteert in Cannes haar zesde speelfilm, The Beguiled. Het drama vertelt over een gewonde soldaat (Colin Farrell) die in de Amerikaanse burgeroorlog onderdak krijgt bij een meisjesschool.

Geen Nederlanders

Andere grote regisseurs die meedoen in de competitie dit jaar zijn François Ozon (met L’amant double), Todd Haynes (met Wonderstruck) en Lynne Ramsay (met You were never really here). In totaal zijn achttien films geselecteerd voor de competitie. De jury staat onder leiding van de Spaanse regisseur Pedro Almodovar.

Er doen dit jaar geen Nederlandse (co)producties mee in competitie. De zeventigste editie van het festival van Cannes vindt plaats tussen 17 en 28 mei.