Johnny Kraaijkamp Jr wil niets liever dan weer op tv komen

De 63-jarige acteur denkt niet dat het aan hem ligt dat hij de laatste tijd weinig te zien was in series, zo vertelt hij in gesprek met AD. "Je ziet steeds weer dezelfde mensen op tv, ze schuiven telkens weer dezelfde la open. En sitcoms zie je bijna niet meer."

De acteur is in elk geval op Witte Donderdag weer op televisie te zien: dan speelt hij mee in The Passion​ als Pontius Pilatus.

Kraaijkamp Jr vertelt aan een komedie over een zorghotel te hebben gewerkt, maar dat de publieke omroep het uiteindelijk niet wilde hebben. "Te huiverig dat het te veel valt onder commercieel getint amusement. In plaats daarvan willen ze de buitenlandse thrillers nadoen. Sorry, maar Klem was toch een soort Spangas met pistolen. Echt, elke IJslandse serie is beter dan wat wij hier maken."

De acteur is binnenkort nog te zien in de muzikale theatervoorstelling Vamos!, een productie in samenwerking met RTL. "Er is de wil om het uiteindelijk ook op tv te brengen", zegt hij enthousiast. "Jawel, Johnny comes back!"