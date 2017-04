General Hospital-acteur Peter Hansen (95) overleden

Dat bevestigt zijn familie aan de krant The Los Angeles Times.

Hansen was voor zijn acteercarrière vliegenier bij de Amerikaanse marine en vocht mee in Azië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog volgt hij zijn droom en begint hij met acteren. Hij krijgt zijn eerste grote rol in 1950 in de speelfilm Branded met Alan Ladd.

In 1965 wordt hij gecast voor General Hospital en speelt tot 1986 de gehaaide advocaat Lee Baldwin. In 1979 kreeg Hansen een Emmy voor zijn rol. Na een pauze keert hij in 1990 terug naar de serie en opnieuw in 1992, waarna Hansen tot zijn pensioen in 2004 te zien is in de ziekenhuisserie.

Hansen was 50 jaar getrouwd met zijn vrouw, Elizabeth Moe, tot haar overlijden in 1993. Hij had daarna tot aan zijn dood een relatie met Barbara Wenzel. De acteur laat twee kinderen na. General Hospital is volgens Guinness Records de langstlopende soap van de Verenigde Staten en wordt uitgezonden door zender ABC.