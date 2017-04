Vin Diesel denkt dat mensen hem willen betrappen op overtreding

"Sinds de Fast and Furious-films ben ik mij er heel bewust van geworden dat mensen mij erop willen pakken dat ik te hard rijd, dus ik ben heel voorzichtig geworden", vertelt de 49-jarige acteur aan NU.nl.

"Ik zie de krantenkoppen al voor me: 'Dom Toretto (naam van personage, red.) gepakt wegens te hard rijden in North Carolina'." Diesel, die in het dagelijks leven Mark Sinclair heet, vertelt dat hij zich vroeger veel roekelozer gedroeg.

"Toen ik rond de twintig jaar oud was kreeg ik geregeld verkeersboetes, maar sinds ik kinderen op de achterbank heb zitten probeer ik mij op de weg verantwoordelijker te gedragen."

Volgens Diesel zouden de films ook veel minder goed zijn geworden als hij op de set zo zou rijden als hij in het dagelijks leven doet. "Ik ben degene die de kinderen naar school rijdt en tijdens de opnames heb ik Hania, Vincent en Pauline niet op de achterbank. Dan zou ik veel te rustig rijden", lacht hij.

Jaloezie

Wederom ontbreekt het in het achtste Fast & Furious-deel niet aan de meest dure en luxe auto’s. Regisseur Felix Gary Gray moet daarom eerlijk bekennen dat hij best jaloers is op de acteurs, omdat zij wel in de Bentley's en Corvettes mochten rijden.

"De mooiste auto in deze film was wat mij betreft de Corvette Stingray uit 1966 waar ik helaas niet in gereden heb. Toch heb ik op de set in IJsland, waar we de opnames maakten van de Russische legerbasis, wel met een Lamborghini over het ijs rondjes mogen spinnen."

Dilemma's

In The Fate of The Furious, kruipt Diesel opnieuw in de rol van Dominic (Dom) Toretto, de sterke onverschrokken snelheidsduivel met een groot hart voor zijn familie. Zijn team wordt in de achtste spin-off geconfronteerd met Cipher, gespeeld door Charlize Theron. Cipher is een hacker van ongekend niveau die Toretto dwingt om zich bij haar team te voegen.

Wanneer Toretto geen andere keuze heeft dan zich bij Cipher te voegen moet hij zich tegen zijn eigen team en familie keren. "Ik ben een man die vanuit zijn idealen zijn vrienden nooit wil teleurstellen, maar het hangt af van de omstandigheden of ik zoiets ook in mijn dagelijks leven zou doen", aldus Diesel.

"Stel dat ik het ooit in een bepaalde situatie wel zou moeten doen, dan hoop ik dat mijn vrienden en familie mij zodanig vertrouwen dat ze zullen begrijpen dat er meer achter zit. Ik hoop dat ze mij dan goed genoeg kennen om te weten dat ik het doe om een hoger doel te bereiken. Ik denk dat we allemaal hopen dat onze geliefden ons onvoorwaardelijk steunen."

Fans

Na het laatste succes van Fast en Furious 7 onder regie van James Wan, was het nu de beurt aan regisseur Gray om de heldhaftige daden van het team in Havana, New York en op het ijs in IJsland vast te leggen. "Het was na zeven films niet alleen een kwestie van jezelf bewijzen", vertelt Gray.

"Eerst was ik blij dat ik deze film mocht gaan regisseren, maar ik werd er wel zenuwachtig van", vertelt hij. "Ik voelde de druk om de fans tevreden te houden. Je wilt dat de fans het gevoel krijgen dat je over een nieuwe film hebt nagedacht, want zij verwachten dat je het verhaal, het drama en de actie naar een hoger niveau tilt."

"Gelukkig hadden de acteurs dezelfde instelling en ging het er bij hen ook om dat de fans blij zouden zijn met het eindproduct. Maar dit is ook logisch wanneer je met zulke grote acteurs en actrices werkt zoals bijvoorbeeld Charlize Theron en Helen Mirren", legt de regisseur uit.

Op de vraag wat zijn grootste geheim is om de sfeer op de set goed te houden vertelt Gray: "Soms maak ik wel een grapje op de set, maar ik ben zo geconcentreerd op de verhaallijn dat ik mij daar meer op richt dan op het maken van een leuke grap. In tegenstelling tot Tyrese Gibson, die Roman speelt. Als hij de set op komt lopen merk je dat de sfeer meteen wat losser wordt."

Bezorgdheid

In vergelijking tot eerdere films is in The Fate of The Furious voor het eerst een scheurtje in het heldhaftige imago van Toretto zichtbaar. "Ik denk dat mijn personage voor het eerst een vorm van bezorgdheid en angst laat zien. Hij is duidelijk gemotiveerd door iets dat verder gaat dan zijn werk."

"Wat dat betreft herken ik mijzelf zeker in het personage van Toretto", vertelt Diesel. Net als in deze film zijn mijn kinderen voor mij ook heel belangrijk. Het is voor mij, net als voor elke ouder denk ik, van het grootste belang dat het goed met hen gaat. Als ouder maak je je namelijk altijd zorgen of je kind gelukkig, veilig en gezond is."

The Fate of the Furious is vanaf 13 april in de Nederlandse bioscopen te zien.