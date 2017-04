Acteur Matthijs van de Sande Bakhuyzen staat open voor muziekcarrière

Dat laat de acteur weten in Viva. Van de Sande Bakhuyzen is vanaf 20 april in de bioscoop te zien in de nieuwe romantische komedie Voor elkaar gemaakt. Naast zijn acteerwerk is hij echter ook langzaam aan de weg aan het timmeren als muzikant.

Van de Sande Bakhuyzen: "Ik heb een muziektheatercollectief bij Orkater, we heten Lars Doberman. Samen met Reinout Scholten van Aschat, Jip van den Dool en Mattias van de Vijver maken we daar onze eigen voorstellingen met muziek."

Felix

In Voor elkaar gemaakt speelt de 28-jarige acteur de rol van Felix, een vrijgezel met een plotselinge kinderwens. "Al zijn vrienden hebben kinderen, maar hij is er doodsbenauwd voor. Totdat hij onvruchtbaar wordt door een ongelukje met een fret. Gelukkig heeft hij ooit sperma gedoneerd bij de spermabank omdat hij geld nodig had. Totaal absurd verhaal, maar dat maakt het juist zo leuk", aldus Van de Sande Bakhuyzen.

Naar eigen zeggen kan hij zich goed vinden in het verhaal van Felix, maar heeft hij zelf nog geen prangende kinderwens. "Ik weet wel dat ik ooit kinderen zou willen. Maar wanneer dat is, weet ik niet."

Matthijs van de Sande Bakhuyzen werd als kind bekend door de rol van Erik in de serie De Daltons. Later speelde hij in de jeugdfilm Afblijven, naar het boek van Carry Slee en kreeg hij een dubbele Gouden Kalf-nominatie voor zijn hoofdrol in Boy 7 en voor zijn rol in De Ontsnapping.

Hij speelt de hoofdrol in de romantische komedie Voor elkaar gemaakt, naast Loes Haverkort, Sanne Vogel en Eva van de Wijdeven.