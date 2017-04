Isa Hoes verrast door einde Celblok H

"Er zijn heel veel mensen die bellen of appen of op een andere manier aan me laten weten: 'Hoezo, waarom stopt het ineens? Er zijn nog zoveel losse lijntjes'. Maar goed, je weet het nooit", aldus Hoes (49). "Er zijn zoveel series en personages die opeens terugkeren. Erg jammer, ik had het vooral al mijn collega's zo gegund."

Het was sowieso nog maar de vraag of Hoes nog in een nieuw seizoen te zien zou zijn. Haar personage kwam in de laatste minuten van seizoen vier ogenschijnlijk om het leven.

Vorige week werd duidelijk dat SBS6 niet verder gaat met Celblok H. De kijkcijfers van de serie liepen terug en de zender vond het tijd voor wat nieuws, zo motiveerde een woordvoerder van SBS het besluit.