Nederlandse Sendijarevic wint award voor beste Europese korte fictiefilm

Sendijarevic was een van de vier Nederlandse filmmakers die een Go Short Award kregen. Zo ging de prijs voor beste Nederlandse korte film naar Tessa Louise Pope, de Encouragement Award voor beste studentenfilm naar Sebastian Mulder en ontving Joren Molter de Nijmegen Youth Award.

Het is de negende editie van de Go Short Awards, uitgereikt tijdens het internationale korte filmfestival in Nijmegen. De winnende films zijn de eerste films die op de longlist van de Oscars voor 2018 terechtkomen.

Het festival genaamd Go Short heeft internationale erkenning gekregen van The Academy Awards en de British Academy Film Awards. Zondag is de laatste dag van het vijfdaagse festival. Alle winnende films zijn te zien en de laatste award, de publieksprijs, wordt bekendgemaakt.