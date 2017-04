Documentaire over snowboardkampioen Chris Vos in de maak

De maker volgt voor de nog titelloze film de negentienjarige sporter terwijl hij zich klaarmaakt voor de Paralympische Winterspelen 2018 in de Zuid-Koreaanse plaats Pyeongchang, zo maakte Bleekemolen zaterdag bekend.

De in Haarlem geboren Vos is deels verlamd door een groot ongeluk op zijn vijfde. Hoewel artsen voorspelden dat hij zijn leven lang in een rolstoel moest zitten, heeft de jongen leren lopen met een zogenoemde ‘orthese’ (een soort prothese) om zijn been. Op zijn zevende begon Vos te snowboarden.

De sporter kreeg landelijke bekendheid toen hij in 2010 mee deed aan het televisieprogramma Cappies Award van Lucille Werner. In het programma belichtte de presentatrice wat kinderen met een lichamelijke beperking wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Dankzij Cappies kwam de jongen in contact met snowboarder Bibian Mentel, die hem hielp zijn hobby professioneel te gaan beoefenen.

Johan Cruyff

In 2013 werd de Nederlandse sporter Junior Wereldkampioen; een jaar later deed Vos op zijn vijftiende mee aan de Paralympische Winterspelen in Sotsji, als jongste Nederlandse debutant ooit. Daarnaast is de tiener ambassadeur voor de Johan Cruyff Foundation en kreeg hij een hoge onderscheiding van zijn woonplaats Beemster.

Het is nog niet duidelijk waar de documentaire in 2018, na de Paralympische Spelen, te zien zal zijn. Bleekemolen (19) maakte eerder onder meer de speelfilm Fataal, over de gevolgen van zinloos geweld.