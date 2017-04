Nederlandse Emmy-winnaar Aniëlle Webster maakt nieuwe komedie

Dat heeft producent REP Film van Rick Engelkes zaterdag bekendgemaakt. De bioscoopfilm wordt een bewerking van het succesvolle toneelstuk De Huisvrouwmonologen.

Het wordt de eerste filmproductie voor Engelkes, die al tien jaar toneelstukken produceert. De komedie vertelt over drie vrouwen - twee zussen en hun moeder - die gedwongen worden hun onderlinge verschillen aan de kant te schuiven en na te denken over het leven en het huishouden dat ze voeren.

De opnames gaan binnenkort van start. Regisseur Aniëlle Webster won dinsdag een International Emmy Kids Award voor haar serie Kasper en de Kerstengelen. Verder maakte zij onder meer de bioscoophit Mees Kees langs de lijn en de tv-serie Project Orpheus.

Huisvrouwmonologen

De cast van Huisvrouwen bestaan niet wordt volgende week bekendgemaakt. In het toneelstuk De Huisvrouwmonologen, waar de film op gebaseerd is, werden de hoofdrollen gespeeld door Noortje Herlaar, Henriëtte van Tol en Lotje van Lunteren. Zij zullen echter niet in de film te zien zijn.

Independent Film brengt de komedie in december 2017 uit in de Nederlandse bioscopen. De distributeur was ook verantwoordelijk voor grote hits als Gooische Vrouwen en Soof.