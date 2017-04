Beauty and the Beast nadert miljard dollar

Het wordt daarmee de eerste film van 2017 die deze magische mijlpaal passeert, stelt het Britse filmblad Screen.

Ook in Nederland trok Beauty and the Beast de eerste week veel bezoekers. De film, die in Nederland in 144 zalen draait, is de tweede live action-bewerking van een animatieklassieker van Disney. Vorige jaar brak de live action-versie van The Jungle Book ook al records.

De nieuwe filmversie van het beroemde sprookje vertelt over Belle, die gevangen genomen wordt door een betoverende prins in de hoop dat zij verliefd op hem wordt. In de nieuwe versie worden de hoofdrollen gespeeld door Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Emma Thompson en Ian McKellen.