Rowan Atkinson teleurgesteld dat Russische Blackadder er nooit kwam

De film moest zich volgens Atkinson afspelen in het Rusland van 1917, ten tijde van de Russische Revolutie, meldt het Britse persbureau PA.

Van Blackadder, met Atkinson als de antiheld Edmund Blackadder in de hoofdrol, werden tussen 1983 en 1989 vier series gemaakt met in totaal 24 afleveringen. Elke serie speelde in een ander tijdperk in de Britse geschiedenis.

De Mr. Bean-acteur onthult dat twintig jaar geleden het idee ontstond voor een Russische Blackadder, genaamd Redadder. In de nooit gemaakte film zouden Blackadder en Baldrick (Tony Robinson) de bediendes zijn van de tsaar. De inmiddels overleden Rik Mayall zou de gebedsgenezer Raspoetin spelen.

Vervolgens breekt de revolutie uit waarna Blackadder en Baldrick werkzaam zijn voor de communisten.

"Het was een heel charmant idee, en zeker filmwaardig, maar het is er nooit gekomen en het zal denk ik ook nooit meer gebeuren. Er is nog een opzet geschreven, maar om allerlei gecompliceerde redenen werd gedacht dat het nooit zou gaan lopen", aldus Atkinson.