Moonlight wint Oscar beste film nadat La La Land eerst tot winnaar werd uitgeroepen

Manchester by the Sea-acteur Casey Affleck won de prijs voor beste acteur. La La Land-actrice Emma Stone ontving de Oscar voor beste actrice.

De Oscar voor beste regisseur ging naar Damien Chazelle voor de film La La Land. De film heeft in totaal zes Oscars binnengehaald, terwijl de film veertien nominaties had. "Ryan Gosling en Emma Stone, jullie brachten deze film tot leven", zei Chazelle over de prestaties van de hoofdrolspelers.

Bijrollen

De prijs voor beste mannelijke bijrol ging naar Mahershala Ali voor zijn rol in Moonlight. "Ik ben blij dat ik deze kans heb gekregen. Het was een geweldige ervaring", liet de acteur weten.

Viola Davis (Fences) won de prijs voor beste vrouwelijke bijrol. Davis toonde zich erg emotioneel toen ze de prijs in ontvangst nam. "Ik ben een artiest geworden. En godzijdank kunnen wij met ons beroep laten zien hoe we het leven vieren."

O.J.: Made in America, de documentaire over de beruchte rechtszaak tegen O.J. Simpson uit de jaren 90, viel ook in de prijzen.

Inreisverbod

De Iraanse film The Salesman won de prijs voor beste buitenlandse film. De regisseur was echter niet in de Verenigde Staten om de prijs op te halen. "Dit doe ik uit respect voor mensen uit mijn land", schreef hij in zijn bedankbrief. Hiermee doelt hij op het inreisverbod van president Trump voor inwoners van bepaalde islamitische landen. Dit verbod werd later opgeheven door de rechter.

Late night-presentator Jimmy Kimmel is de gastheer van de avond. "Er kijken 225 landen die een hekel aan ons hebben" , aldus Kimmel. "Ik wil Trump eigenlijk bedanken. Vorig jaar leken de Oscars racistisch, maar nu..."

Nederlanders

De Nederlandse regisseur Michael Dudok de Wit maakte tevergeefs kans op een beeldje met zijn animatiefilm The Red Turtle. Hij greep naast een beeldje. Ook Hadewych Minis en haar collega's wisten met de Duitse film Toni Erdmann geen Oscar te winnen in de categorie beste buitenlandse film.

Outfits

De acteurs en actrices verschenen in hun beste outfits op de rode loper in Los Angeles. Voorafgaand de uitreiking spenderen veel televisiezenders aandacht aan de jurken en pakken.

De outfits van een aantal sterren vielen bijzonder op dit jaar op de rode loper, voorafgaande aan de uitreiking van de Oscars. Verschillende acteurs en actrices droegen een blauw lintje van de ACLU, de American Civil Liberties Union, een organisatie die zich inzet voor de burgerlijke vrijheden.

De ACLU ligt geregeld in de clinch met de Amerikaanse regering sinds het aantreden van president Donald Trump. Zo voerde de organisatie succesvol een rechtszaak tegen het inreisverbod voor mensen uit zeven moslimlanden, dat begin februari door Trump was ingesteld.

Overige prijzen

Onder andere Fantastic Beasts and Where to Find Them (beste kostuumdesign), The Jungle Book (beste visuele effecten) Arrival (beste audiobewerking), Hacksaw Ridge (beste audiomix) en Suicide Squad (beste make-up) hebben eveneens een prijs binnengesleept.