Titanic-acteur Bill Paxton (61) overleden

De acteur is overleden door complicaties die optraden na een operatie, meldt TMZ. Hij is 61 jaar geworden.

Paxton was ruim twintig jaar getrouwd met Louise Newbury. Ze hebben twee kinderen, James (geboren in 1994) en Lydia (uit 1997).

"Bill's passie voor zijn vak was bekend bij iedereen die hem heeft gekend", luidt het overlijdensbericht van zijn familie. "Niemand kon heen om zijn warmte en oneindige energie."

Golden Globe

Bill Paxton speelde vier decennia lang talloze rollen, waaronder een bijrol in Titanic, maar was ook te zien in Aliens en Twister van de Nederlandse regisseur Jan de Bont.

Hij werd onder andere voor enkele rollen genomineerd voor een Golden Globe en een Emmy. De laatste grote filmrol die Paxton speelde was in Nightcrawler (2014), waarin hij de tegenspeler was van Jake Gyllenhaal.

Gedurende zijn carrière speelde hij in meer dan 80 films en series. Momenteel is hij te zien in de televisieserie Training Day.