Regiedebuut voor Barry Atsma met Rotterdam-film

Dat hebben de producenten woensdag bekendgemaakt. Andere filmmakers die meewerken aan het project zijn internationaal bekende regisseurs als Koen Mortier, Atom Egoyan en Paula van der Oest.

"Ik mijmer er al jaren over een keer de stap naar regie te maken", vertelt Atsma, die zelf ook een filmscript aan het schrijven is.

Dat Atsma niet eerder de stap maakte om te regisseren lag niet aan het feit dat hij geen aanbiedingen kreeg. "Ik kreeg, nadat ik her en der liet vallen dat ik wel eens de regie-stoel wilde uitproberen, ook wel aanbiedingen voor een romantische komedie of een aantal afleveringen voor een tv-serie. Maar dat voelde nooit helemaal als een match. Ik had steeds het gevoel dat ik zeker bij mijn debuut iets moest doen waar ik zelf echt achter stond en niet zomaar een geinig script van een ander."

Uitdaging

Deze uitdaging heeft Atsma gevonden met Rotterdam, I Love You. "Het fijne van dit project is natuurlijk dat je als regisseur de verantwoordelijkheid hebt voor je eigen korte verhaal, maar niet gelijk de verantwoordelijkheid voor een hele speelfilm op je schouders hoeft te dragen", legt de acteur uit.

"Voor mij is het een ideale manier om m'n debuut te maken. Ik mag mijn eigen team samenstellen, mijn verhaal ontwikkelen en krijg alle vrijheid en ondersteuning van het productieteam." Atsma krijgt bij het schrijven hulp van Robert Alberdingk Thijm (A'dam-Eva, Circus Waltz).

Pluspunt

Ook de klik met Rotterdam vindt Atsma een pluspunt. "Ik ben als kind opgegroeid onder de rook van Rotterdam, in Bleiswijk en heb echt wel iets met de enige echte wereldse stad van Nederland", stelt hij.

"Robuust, multicultureel, energiek, zakelijk, bruisend, een echt internationaal filmfestival, met een echte skyline, harde humor, grote tegenstellingen; Rotterdam is een échte stad. Geen Anton Pieck-stadje, maar een stad met ballen. Met grote tegenstellingen en spanningen", aldus Atsma.

"En een echt multiculturele stad. Waar de LPF groot is geworden maar waar ook de Turkse gemeenschap massaal de straat op ging om Erdogan te steunen. En met een heel breed arsenaal aan sferen."

Rotterdam, I Love You is het eerstvolgende deel in de Cities of Love-filmserie, waarin door een keur aan filmmakers een ode wordt gebracht aan de betreffende wereldstad. Het is het vierde deel in deze reeks; eerder werden er producties gewijd aan New York, Parijs en Rio de Janeiro.

In totaal bestaat Rotterdam, I Love You uit elf segmenten. De film moet in 2018 in bioscopen wereldwijd te zien zijn.